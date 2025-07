Τι κι αν όλα έδειχναν «γάμο» μεταξύ Μπαρτσελόνα και Νίκο Γουίλιαμς; Ο Ισπανός αποφάσισε να μη… βάλει στέφανα και να παραμείνει στην αγαπημένη του Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το ντιλ των Καταλανών με τους Βάσκους δεν προχώρησε και τα δεδομένα άλλαξαν άρδην. Αδυναμία δήλωσης του παίκτη στη La Liga από τους Μπλαουγκράνα και ενδιαφέρον τέλος. Ο Ισπανός επιθετικός προχώρησε σε ανανέωση συμβολαίου με τα «λιοντάρια», μέχρι το 2035, και ρήτρα αποδέσμευσής του ανέρχεται κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ!

🚨❤️🤍 BREAKING: Nico Williams signs new long term deal at Athletic Club until June 2035!

The agreement includes new release clause for +50% compared to €58m previous one and salary increase.

⛔️ Barcelona deal OFF due to registration issues. pic.twitter.com/Ew5odMQqzL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025