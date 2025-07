Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αναζητεί έναν ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της Μελβούρνης, την ώρα που περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση ABC, γύρω στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) ένας άνδρας έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο της εβραϊκής συναγωγής στην ανατολική Μελβούρνη και προκάλεσε πυρκαγιά. «Υπήρχαν περίπου 20 άνθρωποι μέσα στη συναγωγή εκείνη την ώρα», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι οι παρευρισκόμενοι εγκατέλειψαν το κτίριο από έξοδο κινδύνου.

The events last night at the Jewish Mizon restaurant in Melbourne and at the East Melbourne Synagogue, on the Jewish holy day of Shabbat, at their religious dinner time, are not legitimate, peaceful political protests.

It is a deliberate, violent invasion and an arson attack.… pic.twitter.com/7Xf4FwkVZF

— Daniel C Phillips (@D_C_Phillips) July 5, 2025