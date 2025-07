Το τροχαίο δυστύχημα που συγκλονίζει σε παγκόσμιο επίπεδο τον αθλητικό κόσμο δεν είναι άλλο από τον άδικο χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ στην Ισπανία, γεγονός που δεν έμεινε απαρατήρητο από τους ”ερυθρόλευκους”.

Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα στο tweet της Λίβερπουλ εκφράζοντας από πλευράς του τα ειλικρινή του συλληπητήρια προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων αδερφών Ζότα. Αναλυτικά έγραψε “Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένυς του Ντιόγκο και του Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή“ στα social.

Our deepest condolences to Diogo’s and André’s family and loved ones. Our thoughts are also with everyone at Liverpool FC at this tragic time.💔🙏🏻

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2025