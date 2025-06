Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζει να τηρείται σήμερα (25/6), με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαλαλεί την «ιστορική νίκη» που κατάφερε ο στρατός του στην Ισλαμική Δημοκρατία, «καταστρέφοντας» το πυρηνικό της πρόγραμμα – μολονότι διαβαθμισμένο αμερικανικό έγγραφο της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης, εγείρει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των βομβαρδισμών τους οποίους εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Κυριακής στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

Το Ιράν ανακήρυξε επίσης τη «νίκη» του, επαναβεβαιώνοντας πως θα ασκήσει τα «νόμιμα δικαιώματά» του, συνεχίζοντας το πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμά του, και δηλώνοντας ταυτόχρονα έτοιμο να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

«Καταγάγαμε μεγάλη νίκη», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε διάγγελμά του προς το έθνος, μερικές ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, την οποία επέβαλε στην ουσία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αφανίσαμε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κι αν οποιοσδήποτε στο Ιράν αποπειραθεί να το αναδομήσει, θα δράσουμε την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια ένταση, για να αποτύχει κάθε τέτοια προσπάθεια», διεμήνυσε και ορκίστηκε πως «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ ατομικό όπλο».

Πάντως, σύμφωνα με άκρως απόρρητη πεντασέλιδη έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πηγές τους εν γνώσει του, οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Φορντό, στη Νατάνζ και στην Ισφαχάν τα ξημερώματα της Κυριακής δεν εξάλειψαν εντελώς τον εξοπλισμό φυγοκέντρισης, ούτε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Τα πλήγματα μάλλον έκλεισαν εισόδους σε κάποιες εγκαταστάσεις, αλλά χωρίς να καταστρέψουν υπόγειες κτιριακές δομές, και κατά συνέπεια απλώς καθυστέρησαν το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα για μερικούς μήνες, ανέφεραν τρία μέσα ενημέρωσης.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ εμμέσως επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του εγγράφου, αλλά δήλωσε πως τα δημοσιεύματα είναι «εντελώς λάθος» και τόνισε πως η αρχική αποτίμηση είναι «άκρως απόρρητη», παρ’ όλ’ αυτά τη «διέρρευσε» κάποιος «χαμηλόβαθμος» και «χαμένος» της λεγόμενης κοινότητας των πληροφοριών.

Κανένα από τα τρία μέσα ενημέρωσης που αναφέρθηκαν στην αποτίμηση της DIA, ωστόσο, δεν επικαλέστηκε το ίδιο το έγγραφο, αλλά πηγές ενήμερες για το περιεχόμενό του.

Η «διαρροή» του εγγράφου ήταν «σχεδιασμένη» για να «εξευτελίσει» τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και να «δυσφημίσει» τους πιλότους της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας οι οποίοι «έφεραν σε πέρας τέλεια την αποστολή να αφανιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», υποστήριξε η κυρία Λέβιτ μέσω X.

🚨FAKE NEWS CNN STRIKES AGAIN:

This alleged “assessment” is flat-out wrong and was classified as “top secret” but was still leaked to CNN by an anonymous, low-level loser in the intelligence community.

The leaking of this alleged assessment is a clear attempt to demean…

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 24, 2025