Τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν κατέστρεψαν τα δομικά στοιχεία του πυρηνικού του προγράμματος και το μόνο που κατά πάσα πιθανότητα κατάφεραν ήταν να το καθυστερήσουν για μερικούς μήνες.

Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε το βράδυ της Τρίτης το αμερικανικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο την πρώτη πρώιμη αποτίμηση αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, για την μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση.

Η αποτίμηση του αντίκτυπου που επέφεραν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τα αμερικανικά χτυπήματα, έγινε από την Υπηρεσία Πληροφοριών Αμυνας, που υπάγεται στο Πεντάγωνο.

Η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία επιβεβαίωσαν στο αμερικανικό δίκτυο, τρεις διαφορετικές πηγές, δεν είχε γίνει μέχρι τώρα γνωστή.

Ενας από τους αξιωματούχους, ανέφερε ότι η έκθεση βασίστηκε σε δεδομένα της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ που συγκεντρώθηκαν μετά την επίθεση, και πως η αποτίμηση του συνολικού αποτελέσματος συνεχίζεται.

Δεν αποκλείται, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το τελικό αποτέλεσμα να αλλάξει.

Ωστόσο τα πρώτα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα πλήγματα «εξαφάνισαν πλήρως και ολοκληρωτικά» τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας Πητ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν «έχουν εξαλειφθεί».

Δύο από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την αξιολόγηση δήλωσαν ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν καταστράφηκε .

Ένας από τους ανθρώπους είπε ότι τα συστήματα φυγοκέντρισης είναι σε μεγάλο βαθμό «άθικτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευκός Οίκος αναγνώρισε την ύπαρξη της αξιολόγησης, αλλά δήλωσε ότι διαφωνεί με αυτήν.

Μετά τον Λευκό Οίκο και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καταδίκασε επίσης το ρεπορτάζ του CNN, χαρακτηρίζοντάς τo ως εντελώς ψευδές.

Συμπλήρωσε πως «Με βάση όλα όσα έχουμε δει – και τα έχω δει όλα – η βομβιστική μας εκστρατεία εξαφάνισε την ικανότητα του Ιράν να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα».

Το ρεπορτάζ ισχυρίζεται πως η υπόγεια βάση του Ισφαχάν δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά, κάτω από το έδαφος γιατί δεν δοκιμάστηκε καν η ρίψη βόμβας GBU-57A τύπου «Bunker Buster», ενώ οι ζημιές στις πυρηνικές βάσεις του Φορντό και της Νατάνζ υπέστησαν επιφανειακές ζημιές.

Η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, βρήκε «νικητές» και τις δύο εμπόλεμες χώρες οι οποίες ανακοίνωσαν – μεταξύ άλλων – ότι θα τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός εφόσον δεν δεχτούν επίθεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε διάγγελμα του ότι το Ισραήλ κατήγαγε ιστορική νίκη, ο αντίκτυπος της οποίας θα συνοδεύει τις μελλοντικές γενιές.

Και πρόσθεσε πως σε αυτές τις 12 μέρες του πολέμου, η χώρα του, εξάλειψε τον κίνδυνο πυρηνικής επίθεσης από το Ιράν, ενώ παράλληλα κατέστρεψε και το οπλοστάσιο των βαλλιστικών του πυραύλων.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας δήλωσαν απόψε ότι τώρα είναι «η ώρα της διπλωματίας», καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή» ανέφερε το γραφείο του Στάρμερ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Όλοι συμφώνησαν ότι «τώρα είναι η ώρα για τη διπλωματία και η ώρα για να έρθει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ιράν και το Ισραήλ να σεβαστούν «πλήρως» την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Χ.

I very much welcome President Trump’s announcement of a cease-fire between Israel and Iran.

I urge the two countries to respect it fully.

The fighting must stop.

The people of the two countries have already suffered too much.

It is my sincere hope that this ceasefire can…

— António Guterres (@antonioguterres) June 24, 2025