Εκρήξεις ακούγονται στο Κατάρ, στην πρωτεύουσα Ντόχα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.

Ο Μπαράκ Ραβίντ του αμερικάνικου Axios μεταδίδει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τον ενημέρωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε έξι πυραύλους ενάντια στην αμερικάνικη βάση στο Κατάρ.

Israeli official tells me Iran launched 6 missiles towards U.S. bases in Qatar https://t.co/mBsOrJz8Yu

— Barak Ravid (@BarakRavid) June 23, 2025