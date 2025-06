Αναταραχή στις πτήσεις έχουν προκαλέσει οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, κάτι που αναμένεται να ενταθεί από τις αμερικανικές επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς τα αεροσκάφη αποφεύγουν περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, η εμπορική κυκλοφορία στην περιοχή λειτουργεί πέραν του εναέριου χώρου πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία και το Ισραήλ.

Έχουν επιλέξει άλλες διαδρομές, όπως βόρεια μέσω της Κασπίας Θάλασσας ή νότια μέσω της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, ακόμη και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος καυσίμων και πληρώματος και μεγαλύτερους χρόνους πτήσης.

Η εναέρια κυκλοφορία είχε ήδη εκτραπεί γύρω από τον εναέριο χώρο της περιοχής λόγω πρόσφατων ανταλλαγών πυραύλων.

Following US attacks on Iranian nuclear facilities, commercial traffic in the region is operating as it has since new airspace restrictions were put into place last week.

Image from 01:45 UTC 22 June. pic.twitter.com/IeJBa9kvF4

— Flightradar24 (@flightradar24) June 22, 2025