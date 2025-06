Για 8η μέρα συνεχίζεται η σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν. Το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατέβασαν το επίπεδο συναγερμού σε τομείς της χώρας, ενημερώνοντας πως οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα καταφύγια, καθώς η απειλή εξαιτίας πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν πέρασε. Λίγο νωρίτερα, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ , ιδίως στο νότιο τμήμα της χώρας, που καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από έρημο, έπειτα από νέα εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

🚨Sirens sounding in southern Israel due to missile fire from Iran🚨

— Israel Defense Forces (@IDF) June 20, 2025