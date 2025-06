Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (20/6) ότι βομβάρδισε δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη στη διάρκεια της νύκτας, μεταξύ των οποίων την έδρα του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου του με το Ιράν.

“Ο στρατός διεξήγαγε σειρά πληγμάτων στην καρδιά της Τεχεράνης: δεκάδες στόχοι επλήγησαν, κυρίως χώροι παραγωγής στρατιωτικών πυραύλων καθώς και η έδρα του SPND, του οργανισμού αρμόδιου για την έρευνα και την ανάπτυξη του ιρανικού στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στα πλήγματα.

What did the IDF accomplish in Iran overnight?

✈️60+ fighter jets struck dozens of military targets in Iran using approximately 120 munitions.

⭕️Several industrial sites used to manufacture missiles were struck in the Tehran area. These sites served as a key industrial center… pic.twitter.com/lQtxFIbFyc

— Israel Defense Forces (@IDF) June 20, 2025