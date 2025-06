Το Ισραήλ εξακολουθεί να «σφυροκοπά» την Τεχεράνη, κάνοντας πράξη την προειδοποίηση των IDF νωρίτερα σήμερα, που καλούσαν του κατοίκους της πρωτεύουσας του Ιράν να την εγκαταλείψουν.

Στόχος επίθεσης από τα Ισραηλινά βομβαρδιστικά έγινε λίγο μετά τις 18:00 και το κτίριο της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης. Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο, που κατέγραψαν την επίθεση. Σε αυτά φαίνεται η παρουσιάστρια που φορά την παραδοσιακή μαύρη χιτζάμπ, να σηκώνεται έντρομη από την καρέκλα της και να τρέχει να σωθεί, καθώς κομμάτια από την οροφή και σκόνη καλύπτουν το σκηνικό.

