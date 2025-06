Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, μετέδωσαν σήμερα αυστριακά μέσα ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Ντράιερσυτσενγκάσε, όπου βρίσκεται ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, το ORF μετέδωσε ότι έχουν τραυματιστεί σοβαρά πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους μαθητές και καθηγητές.

Situation in Graz, Austria right now after an armed attack in which 5 people have been kiIIed.

— Global UPDATES (@GlobalUpdates24) June 10, 2025