Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν –κατά μια πηγή τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, κατ’ άλλη τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννιά– από πυρά το βράδυ χθες Δευτέρα (τοπική ώρα) στο πάρκο Φέρμαουντ, στη Φιλαδέλφεια, μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WPVI, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, έκανε λόγο για δυο νεκρούς και τουλάχιστον 9 τραυματίες, τονίζοντας πως τουλάχιστον δυο από τα θύματα είναι έφηβοι και μεταδίδοντας πως ελικόπτερό του κατέγραψε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

#BREAKING 200+ juveniles gathered at Fairmount Park when shots rang out around 10:30. At least seven gunshot victims.

People at the scene tell me all was calm, next thing they heard were dozens of pops then people started running. @6abc pic.twitter.com/RV2rZDfveg

— Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) May 27, 2025