Διεθνείς οργανώσεις βοήθειας συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη Γάζα, όπου το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα τις φονικές επιθέσεις του, ενώ η πείνα δοκιμάζει το σύνολο του πληθυσμού του πολύπαθου παλαιστινιακού θύλακα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αμφιλεγόμενο και υποστηριζόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF) ανέστειλε τη διανομή βοήθειας για σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα, μία ημέρα αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν και πάλι πυρ εναντίον Παλαιστινίων που ζητούσαν βοήθεια κοντά σε χώρο διανομής του GHF, σκοτώνοντας τουλάχιστον 27 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερα από 100.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), Μιριάνα Σπόλιαριτς δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι χειρότερη «από κόλαση επί Γης».

«Η ανθρωπότητα αποτυγχάνει. Τα κράτη δεν κάνουν αρκετά για να τερματίσουν τον πόλεμο, να σταματήσουν τα δεινά των Παλαιστινίων και να απελευθερώσουν τους Ισραηλινούς ομήρους», δήλωσε.

«Οι Παλαιστίνιοι έχουν αποστερηθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι κενό γράμμα», πρόσθεσε.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα ξεπερνά κάθε αποδεκτό νομικό, ηθικό και ανθρώπινο πρότυπο», τόνισε η Σπόλιαριτς.

Η ΔΕΕΣ είναι ένας διεθνής οργανισμός που δραστηριοποιείται σε εμπόλεμες ζώνες. Διαθέτει περίπου 130 άτομα προσωπικό στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Παλαιστίνιοι.

Όπως αναφέρει το BBC, το νοσοκομείο της στη Ράφα, στη νότια Γάζα, όπου γίνονται χειρουργεία είναι η πλησιέστερη ιατρική εγκατάσταση στην περιοχή όπου πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια διανομών βοήθειας τις τελευταίες ημέρες κοντά σε χώρους που διαχειρίζεται το GHF. Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι τα κέντρα διανομής βοήθειας έχουν μετατραπεί σε «παγίδες θανάτου».

Journalist Hind Khoudary reports on the U.S. aid distribution centers across Gaza becoming death traps for thousands of Palestinians in desperate need of food amid the crippling Israeli blockade on the region. pic.twitter.com/pUv4rELh9H

— Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2025