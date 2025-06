Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Champions League κόντρα στην Ίντερ, διαλύοντας τους «νερατζούρι» με 5-0 και έγραψε ιστορία, κατακτώντας την πρώτη της κούπα. Όπως είναι λογικό, οι οπαδοί των Παριζιάνων ήταν εκστασιασμένοι και βγήκες στους δρόμους στο Παρίσι για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Champions League, όμως έγιναν σοβαρά επεισόδια στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Τουλάχιστον 131 άτομα συνελήφθησαν μετά από βίαιες συγκρούσεις κοντά στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League.

Μάλιστα υπήρχαν κύματα βίας σε όλην την πόλη για την κατάκτηση του Champions League, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές στο Παρίσι, με οχήματα να πυρπολούνται και διάφορα αντικείμενα να εκτοξεύονται κατά της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα γαλλικα μέσα οι ταραξίες δεν αποτελούν τον οπαδικό πυρήνα της Παρί, αλλά πρόκειται για Βορειοαφρικανούς από τα υποβαθμισμένα βορειοανατολικά προάστια της γαλλικής μητρόπολης.

Δείτε βίντεο από τις συγκρούσεις στο Παρίσι:

#BREAKING: PARIS BURNS IN BLAZE! ⚽ PSG’s 5-0 UCL rout sparks chaos as fans and North African gangs torch, smash shops, and fling flares, per police reports. Over 5,000 cops scramble, Macron’s “secure” Paris crumbles. Experts sneer: “Import chaos, get a third-world circus.” https://t.co/jvOabQGZor pic.twitter.com/eFfdwjKXdO — GeniusRogueX 🏴‍☠️ (@GeniusRogueX) May 31, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα οι οπαδοί της Παρί είχαν πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας τους με 5-0 εναντίον της Ίντερ έξω από το Παρκ ντε Πρενς, όπου είχε δημιουργηθεί μια ζώνη για τους οπαδούς που δεν μπόρεσαν να μεταβούν στο Μόναχο για τον τελικό του Champions League.

Ωστόσο, συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χαοτικές σκηνές, καθώς αστυνομικοί συγκρούονταν με νεαρούς που είχαν ξεσηκωθεί στην πόλη, κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες οπαδοί.

Anarchy on the streets of Paris tonight as PSG fans ‘celebrate’ their Champions League victory 🇫🇷 pic.twitter.com/GoK6e33Jiu — Football Fights (@footbalIfights) May 31, 2025

Τα επεισόδια στο Παρίσι έγιναν κυρίως γύρω από την Place de la Republique «παραδοσιακό» και διαχρονικό σημείο αντικυβερνητικων διαδηλώσεων.

PSG finally win the UCL… and Paris still finds a reason to riot. 🇫🇷💀🔥 pic.twitter.com/LKnQTeFViH — Football Mood (@moodxfootball) May 31, 2025

Πολλές φωτιές άναψαν κοντά στο γήπεδο και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν σε διάφορα σημεία για να τις κατασβέσουν, καθώς ξέσπασαν ταραχές.

Η αστυνομία έσπευσε να καταστείλει τα μαζικά επεισόδια, καθώς η ένταση κλιμακώθηκε και χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τον κόσμο κοντά στο γήπεδο. Σε άλλα σημεία της πόλης, πλήθη ανθρώπων έτρεχαν κατά μήκος της περιφερειακής οδού του Παρισιού, προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση.

Carnage on the roads of Paris as PSG fans riot! 🇫🇷 pic.twitter.com/z8hcdMTcJi — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 31, 2025

🚨🇫🇷⚽ FLASH – Un supporter parisien est écrasé entre deux voitures à Paris. (témoins à AlertesInfos) pic.twitter.com/Ix38uU6bgD — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 31, 2025

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία σε συνέντευξη μετά τον αγώνα στο Canal+, λέγοντας: «Ας το γιορτάσουμε αυτό, αλλά ας μην τα διαλύσουμε όλα στο Παρίσι».

Les ultras de l’inter attaquent les supporters parisiens dans le métro !! Attention à vous les gars, ils font tout pour casser l’ambiance bon enfant 🤦🏽‍♂️ Ils ne représentent pas les supporters interistes qui sont plutôt cools aux abords du stade !!! #UCLfinal #PSGINT pic.twitter.com/GChiWU4mgv — Paris By Match (@ParisByMatch) May 31, 2025

‌