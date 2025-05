Το καταπληκτικό γκολ που σημείωσε ο Φώτης Ιωαννίδης το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου στον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League με την Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ, αναδείχθηκε ως το κορυφαίο της διοργάνωσης για τη σεζόν 2024/25.

Η Τεχνική Επιτροπή της UEFA ανέδειξε το τέρμα που σημείωσε στο 84ο λεπτό ο διεθνής φορ του Παναθηναϊκού διαμορφώνοντας το τελικό 4-0, ως το καλύτερο που σημειώθηκε στο Conference League που ολοκληρώθηκε.

Ο Ιωαννίδης είχε «τσιμπήσει» την μπάλα με τακουνάκι λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή και δοκίμασε ένα ψηλοκρεμαστό πλασέ από τα 40 μέτρα που πέρασε πάνω απ’ τον αντίπαλο γκολκίπερ και κατέληξε στο βάθος των δικτύων του.

