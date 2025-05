Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 163 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις του Ισραήλ τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις αναφορές των νοσοκομείων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο, ο απολογισμός του δεν περιλαμβάνει στοιχεία των νοσοκομείων στη βόρεια Γάζα, εξαιτίας της δυσκολίας που υπάρχει να επικοινωνήσει με αυτά.

Με βάση αυτή την ενημέρωση, οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει πλέον τις 54.056 και οι τραυματίες τις 123.129.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 61.700, σημειώνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας δεν καλύπτονται πλέον από την αρχή της αυτοάμυνας βάσει του διεθνούς δικαίου.

Μιλάμε για «μια εκδίωξη που είναι πολύ, πολύ αμφισβητήσιμη», δήλωσε ο Τουρκ στο αυστριακό ραδιόφωνο, αναφερόμενος στον αντίκτυπο του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

«Αυτό που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες δεν έχει καμιά σχέση με το σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιάς», δήλωσε ο Τούρκ, ο οποίος έχει τον τίτλο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Πραγματικά δεν μπορείς πια να βρεις λέξεις για να περιγράψεις αυτό που συμβαίνει».

Ιδιαίτερα οι φίλοι του Ισραήλ πρέπει να ασκήσουν μαζική διπλωματική πίεση στη χώρα για να αλλάξει τη συμπεριφορά της, τόνισε ο αυστριακός αξιωματούχος του ΟΗΕ.

ΔΟΜ: Σχεδόν 180.000 έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της νέας ισραηλινής επίθεσης

Η νέα ισραηλινή στρατιωτική επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας έχει οδηγήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό σχεδόν 180.000 ανθρώπων μέσα σε μόλις 10 ημέρες έως τις 25 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ).

Στην ανακοίνωση, εκ μέρους της υπηρεσίας για τον παγκόσμιο συντονισμό και διαχείριση καταυλισμών CCCM, εκφράζεται μεγάλη ανησυχία και καταγγέλλονται οι απευθείας επιθέσεις σε καταφύγια, που όπως επισημαίνεται γίνονται «συχνά».

Το έργο της στηριζόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες MKO, GHF, που έχει επιφορτιστεί με τη διανομή της βοήθειας στη Γάζα, αποσπά την προσοχή από αυτό που χρειάζεται, όπως το άνοιγμα περασμάτων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία για τους λόγους που έχουν αναφερθεί. Αποσπά την προσοχή από αυτό που χρειάζεται πραγματικά…», δήλωσε ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) ζητώντας το εκ νέου άνοιγμα όλων των περασμάτων στη Γάζα και νέες άδειες από την πλευρά του Ισραήλ για προμήθειες έκτακτης ανάγκης.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να διανέμει προμήθειες στη Γάζα χθες Δευτέρα.

Ο ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ έχουν τονίσει επανειλημμένα πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη διανομή βοήθειας από την GHF, που επικρίνεται διότι συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ θεωρεί πως η οργάνωση αυτή δεν σέβεται τις αρχές «της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας». Μάλιστα, χθες παραιτήθηκε και ο επικεφαλής της, σημειώνοντας ότι παραβιάζει τις «ανθρωπιστικές αρχές».