Ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει ουσιαστικά το 77% της Λωρίδας της Γάζας μέσω «συνεχούς γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης», αναφέρει το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του παλαιστινιακού θύλακα, καλώντας τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η «κατάφωρη περιφρόνηση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων».

Τουλάχιστον 22 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα από τα ξημερώματα, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιογράφου Χασάν Ματζντί Αμπού Ουάρντα και πολλών μελών της οικογένειάς του.

Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ήταν διευθυντής του πρακτορείου ειδήσεων Barq Gaza.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡JUST IN: Journalist Hassan Majdi Abu Warda, director of Barq Gaza News Agency, was killed along with several family members in an Israeli airstrike on their home in Jabalia al-Nazla, northern Gaza. pic.twitter.com/EbFEeEW70A

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 25, 2025