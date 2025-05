Νέα ανάρτηση για τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας, ανάμεσα σε άλλα, «λιγότερο διάλογο, περισσότερη πίεση στον Πούτιν».

«Οι δυνάμεις αεράμυνας και οι διασώστες μας εργάζονταν όλη τη νύχτα. Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε τον μεγαλύτερο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας – 355 επιθετικά UAV, κυρίως ‘Shaheds’. Υπήρχαν επίσης 9 πύραυλοι κρουζ. Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματίες και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές», γράφει στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση στο Χ:

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2025

«Ο Πούτιν δείχνει πόσο πολύ περιφρονεί τον κόσμο», λέει ο Ζελένσκι

«Η γεωγραφία του χθεσινού χτυπήματος εκτείνεται από την περιοχή του Τσερνίχιβ έως την περιοχή Χμελνίτσκι και από την περιοχή του Χαρκόβου έως την περιοχή της Οδησσού. Αυτή ήταν ήδη η τρίτη συνεχόμενη νύχτα συνδυασμένης ρωσικής τρομοκρατίας – επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Μόνο η αίσθηση της απόλυτης ατιμωρησίας μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία να πραγματοποιεί τέτοια πλήγματα και να συνεχίζει να αυξάνει την κλίμακα τους. Δεν υπάρχει πραγματική στρατιωτική λογική σε αυτό, αλλά υπάρχει σημαντικό πολιτικό νόημα. Με τον τρόπο αυτό, ο Πούτιν δείχνει πόσο πολύ περιφρονεί τον κόσμο – τον κόσμο που ξοδεύει περισσότερη προσπάθεια για ‘διάλογο’ μαζί του παρά για πραγματική πίεση», γράφει ο Ζελένσκι.

«Όπως κάθε εγκληματίας, η Ρωσία μπορεί να περιοριστεί μόνο με τη βία. Μόνο με τη δύναμη – τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, όλων των εθνών που εκτιμούν τη ζωή – μπορούν να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις και να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη.

Η αύξηση των ρωσικών χτυπημάτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυξημένες κυρώσεις. Η αδιαφορία της Ρωσίας για τη διπλωματία και η άρνηση της να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάγωμα των ρωσικών κεφαλαίων και διακοπή του εμπορίου πετρελαίου. Ευχαριστώ όλους όσοι σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν ακριβώς αυτό το είδος ισχυρής ατζέντας. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό της. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να της στερήσουμε τους πόρους που τροφοδοτούν τη θέλησή της να πολεμήσει».