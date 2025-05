Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανακοίνωση του που αναρτήθηκε στα social media, καταδικάζει τις ολονύχτιες ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, σημειώνοντας ότι: «Η σιωπή της Αμερικής, και η σιωπή άλλων στον κόσμο, μόνο ενθαρρύνει τον Πούτιν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους διασώστες που εργάζονται σε 30 πόλεις και χωριά της χώρας του μετά το μπαράζ επιθέσεων, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ότι οι στόχοι ήταν το Κίεβο και άλλες 11 περιοχές και τόνισε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και παιδιά.

«Κάθε τέτοια τρομοκρατική επίθεση από τη Ρωσία αποτελεί επαρκή λόγο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας», τόνισε.

«Η αποφασιστικότητα έχει σημασία τώρα – η αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποφασιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών και όλων εκείνων στον κόσμο που θέλουν την ειρήνη», έγραψε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

Today, rescuers have been working in more than 30 Ukrainian cities and villages following Russia’s massive strike. Wherever necessary, work continues – our emergency services are on the ground, providing assistance and supporting people. Thank you.

Nearly 300 attack drones were… pic.twitter.com/Mxx1a34kS2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2025