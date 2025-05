Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάληψη ουκρανικού εδάφους.

Μιλώντας μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε για τον πόλεμο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η σύγκρουση πρέπει να τελειώσει μέσω διαπραγματεύσεων αλλά και ότι πρέπει να υπάρξουν σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις στο τραπέζι.

Ο Ζελένσκι, που είπε ότι μίλησε με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ για την ειρηνευτική διαδικασία, ζήτησε επίσης μεγαλύτερη πίεση με διεθνείς κυρώσεις στη Ρωσία.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία επιχειρεί να κερδίσει χρόνο για να συνεχίσει τον πόλεμό της και την κατοχή», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εργαζόμαστε μαζί με εταίρους για να ασκήσουμε πίεση στους Ρώσους να συμπεριφερθούν διαφορετικά. Ο κυρώσεις έχουν σημασία, και είμαι ευγνώμων σε όποιον τους καθιστά πιο απτούς για τους αυτουργούς του πολέμου».

H ανάρτηση του Ζελένσκι:

Spoke with President of Finland @AlexStubb.

We informed each other about our contacts with partners and discussed details of yesterday’s conversation with @POTUS. The key point is that diplomacy aimed at peace must be well-coordinated and focused on tangible outcomes.

It is… pic.twitter.com/UuOMsR2h3V

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2025