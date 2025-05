Μετά την περικοπή επιχορηγήσεων 60 εκατ. δολαρίων για το Χάρβαρντ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ακόμη ένα βήμα στη σύγκρουσή της με το πανεπιστήμιο. Του ανακοίνωσε ότι του απαγορεύει να εγγράφει ξένους φοιτητές.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, έστειλε επιστολή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Με την επιστολή ενημερώνει τη διοίκησή του ότι «ανακαλείται με άμεση ισχύ» η πιστοποίησή του για το πρόγραμμα υποδοχής και ανταλλαγής φοιτητών από το εξωτερικό.

Η ενέργεια αυτή της αμερικανικής κυβέρνησης θα επηρεάσει την εισαγωγή φοιτητών στο Χάρβαρντ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αλλά η διοίκηση δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι οι υπάρχοντες ξένοι σπουδαστές θα μεταβούν σε άλλα πανεπιστήμια.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι «είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα, για τα πανεπιστήμια να προσελκύουν διεθνείς φοιτητές και να επωφελούνται από τα υψηλά δίδακτρά τους τους για να αυξήσουν τα πολλά εκατομμύρια δολάρια που διαθέτουν σε επιχορηγήσεις». Και πρόσθεσε μια σαφή απειλή και για άλλα πανεπιστήμια που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης: «Ας χρησιμεύσει αυτό ως προειδοποίηση για όλα τα πανεπιστήμια και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη τη χώρα».

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

