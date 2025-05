Ομόφωνη είναι η καταδίκη των κυβερνήσεων στην Ευρώπη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πυροβολισμούς εναντίον διπλωματών στην Τζενίν, στην Δυτική Όχθη.

Ζητούν από το Ισραήλ εξηγήσεις για το περιστατικό και να διεξαχθεί ανεξάρτητη και σε βάθος έρευνα.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω της αυξημένης διεθνούς πίεσης κατά του Ισραήλ για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας και το γεγονός ότι δεν επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι «απαράδεκτη», δήλωσε η Κάγια Κάλας για την επίθεση στην Τζενίν. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική πρόσθεσε: «Καλούμε το Ισραήλ να διερευνήσει αυτό το περιστατικό και να καταστήσει υπόλογους τους υπεύθυνους».

«Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση από την ισραηλινή κυβέρνηση για το τι συνέβη. Οι απειλές κατά διπλωματών είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, με ανάρτηση στο Χ.

Επίσης ανακοίνωσε ότι κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ιταλία, για να του ζητηθούν «επίσημες εξηγήσεις».

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, επίσης, καταδίκασε «έντονα» τα πυρά από τον ισραηλινό στρατό κατά ξένων διπλωματών. «Το υπουργείο διερευνά όλα όσα συνέβησαν. Στην ομάδα των διπλωματών συμμετείχε ένας Ισπανός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Είμαστε σε επαφή με άλλες εμπλεκόμενες χώρες για να δώσουμε μια κοινή απάντηση σε ό,τι συνέβη, το οποίο καταδικάζουμε έντονα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Την επίθεση κατήγγειλε και η Τουρκία, διπλωμάτης της οποίας μετείχε στην αποστολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό απαίτησε «πειστικές εξηγήσεις» από το Ισραήλ για το συμβάν στην Τζενίν. Ο Μαξίμ Πρεβό πρόσθεσε ότι τα πυρά στόχευσαν «περίπου 20 διπλωμάτες». «Είναι καλά, ευτυχώς», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Βέλγο διπλωμάτη που συμμετείχε στην αποστολή. «Αυτοί οι διπλωμάτες πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη στην Τζενίν, έπειτα από συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, σε μια πομπή περίπου είκοσι σαφώς αναγνωρίσιμων οχημάτων», επισήμανε.

Στη Γαλλία, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι καλεί για εξηγήσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτα» τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στην Τζενίν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε ανάρτηση στο Χ, είπε ότι ένας από τους διπλωμάτες ήταν Γάλλος.

«Μια ομάδα που επισκεπτόταν την Τζενίν, στην οποία συμμετείχε και ένας διπλωμάτης μας, δέχτηκε πυρά από Ισραηλινούς στρατιώτες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ θα κληθεί για εξηγήσεις. Στηρίζουμε πλήρως τους εκπροσώπους μας επί του πεδίου και το αξιοσημείωτο έργο τους, υπό δύσκολες συνθήκες» σημείωσε.

Τη διπλωματική αποστολή σε καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Αρχής, οι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον της αντιπροσωπείας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν διπλωμάτες από την Κίνα, την Τουρκία, τον Καναδά την Ιαπωνία και το Μεξικό, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.

قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) May 21, 2025