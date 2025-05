Μπορεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να δήλωσε πριν από δύο ημέρες ότι θα άρει τον αποκλεισμό στη Γάζα, αλλά μέχρι και τώρα το Ισραήλ μπλοκάρει τα περάσματα ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλεψύδρα αδειάζει και 14.000 μωρά κινδυνεύουν να πεθάνουν σε λιγότερες από 48 ώρες εάν δεν εισέλθουν τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα.

Η εκπρόσωπος της UNRWA Λουίζ Γουότεριτζ δήλωσε ότι η υπηρεσία έχει αρκετά τρόφιμα σε μια από τις αποθήκες της στην Ιορδανία για να θρέψει «200.000 ανθρώπους για έναν ολόκληρο μήνα».

«Βρίσκονται εδώ για εβδομάδες, έτοιμα να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε η Γουότεριτζ σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε στην αποθήκη, μόλις λίγες ώρες οδήγησης μακριά από τη Γάζα.

«Μόλις σήμερα το πρωί, έλαβα πλάνα από τους συναδέλφους μου στη Γάζα. Δεν τους έχει μείνει απολύτως τίποτα. Και όμως, εδώ, μόλις λίγες ώρες μακριά, υπάρχουν τα πάντα», είπε, προσθέτοντας ότι οι προμήθειες περιλαμβάνουν τρόφιμα και φάρμακα.

«Χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια για να εισέλθει τώρα. Πρέπει να πάει στους ανθρώπους που είναι απελπισμένοι», πρόσθεσε.

