Πυρά εναντίον της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεσαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισκέπτονταν την Τζενίν, για να διαπιστώσουν τις συνθήκες σε στρατόπεδο προσφύγων.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφοριών, οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν τη διπλωματική αντιπροσωπεία κοντά σε μια πύλη στην ανατολική είσοδο του καταυλισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa αναφέρει ότι στρατιώτες του Ισραήλ πυροβόλησαν πέντε φορές.

Η αντιπροσωπεία συνοδευόταν από αξιωματικούς από πολλά ευρωπαϊκά και αραβικά κράτη. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το περιστατικό έρχεται μία μέρα μετά τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ισραήλ, για τον τρόπο που μεταχειρίζεται τους αμάχους στη Γάζα, εμποδίζοντας της είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι «27», με ομόφωνη απόφαση, ανακοίνωσαν ότι αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ, καθώς αφήνει να λιμοκτονούν σχεδόν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του Χ βίντεο από το περιστατικό στη Δυτική Όχθη. Εκεί φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες να πυροβολούν κοντά στην ξένη διπλωματική αντιπροσωπεία.

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.

