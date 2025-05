Σημαντική διάκριση σημείωσε η BMW στα φετινά PR Awards 2025. Σε μία τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2025 η Βαυαρική μάρκα πολυτελών μοντέλων διακρίθηκε με το SILVER Βραβείο στην κατηγορία Brand Purpose για το φαντασμαγορικό event « Joyland – The Only 1 by BMW » όπου παρουσιάστηκε σε Αποκλειστική Πανελλαδική Πρεμιέρα η δυναμική νέα BMW Σειρά 1.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τις 14 – 16 Ιουνίου 2024 στην Αττική, περισσότεροι από 1.400 επισκέπτες – ανάμεσά τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι, πελάτες, συνεργάτες, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και επώνυμοι καλεσμένοι, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα BMW Σειρά 1 και να ζήσουν μία πολυσύνθετη εμπειρία BMW βλέποντας μαζί δημοφιλή μοντέλα όπως οι BMW iX1, iX2, X4 & X5, Μ2 & Μ4 Touring, οι εμβληματικές BMW i5 & i5 Touring, πολυτελή ηλεκτρικά μοντέλα όπως οι BMW iΧ & i7 αλλά και μία από τις 500 συλλεκτικές BMW XM Label Red.

