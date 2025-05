Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κεντάκι και το Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ, μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων, που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην πόλη Σεντ Λούις.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ακραία καιρικά φαινόμενα το βράδυ της Παρασκευής, προσθέτοντας πως «δυστυχώς, αυτός ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όσο λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες».

Kentucky, we’re starting today with the tough news that we lost at least 14 of our people to last night’s storms, but sadly, this number is expected to grow as we receive more information. Please pray for all of our affected families.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) May 17, 2025