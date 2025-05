Ο Ήλιος ξέσπασε την Τετάρτη με την ισχυρότερη ριπή ακτινοβολίας που έχει καταγραφεί από τις αρχές του έτους.

Η ηλιακή έκλαμψη που κορυφώθηκε στις 11.25 ώρα Ελλάδας (εικόνα πάνω) προκάλεσε διακοπές ραδιοεπικοινωνιών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, το τμήμα του πλανήτη που ήταν εκτεθειμένο εκείνη την ώρα στην ηλιακή ακτινοβολία.

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προκαλούνται από μαγνητικές διαταραχές στην επιφάνεια του Ήλιου και ταξιδεύουν στο Διάστημα με την ταχύτητα του φωτός.

Ανάλογα με την ισχύ τους, οι εκλάμψεις κατατάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, C, Μ και X, με κάθε βαθμίδα να αντιστοιχεί σε αύξηση της ενέργειας κατά 10 φορές.

An X2.7 flare was observed at 14/0825 UTC from Region 4087. This region has recently become active and also produced an M5.3 flare at 14/0325 UTC. pic.twitter.com/C3IKE46Vps

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 14, 2025