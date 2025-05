Ο Τζέιμς Φόλεϊ έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης που καθόρισε τον αμερικανικό κινηματογράφο και την τηλεόραση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Ήταν γεννημένος τη 28η Δεκεμβρίου του 1953.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο «Hollywood Reporter», ο Τζέιμς Φόλεϊ «έφυγε ειρηνικά στον ύπνο του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα» στο Λος Άντζελες, έπειτα από πολυετή μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο.

