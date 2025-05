Ασύλληπτη τραγωδία στην άσφαλτο με τουλάχιστον επτά νεκρούς σημειώθηκε στο Άινταχο, στις ΗΠΑ. Τουριστικό βαν συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη κοντά στο Εθνικό πάρκο Γελοουστόουν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ τα σωστικά συνεργεία έδωσαν μάχη για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ωστόσο, επτά άτομα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους: Νεκρός είναι ο οδηγός του φορτηγού και έξι επιβάτες του τουριστικού βαν, το οποίο μετέφερε συνολικά 14 άτομα. Στο τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ οι εικόνες από το σημείο σοκάρουν. Το τουριστικό βαν και το φορτηγό έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός ενώ μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

🚨#BREAKING: Numerous people from a touring group are dead following a deadly fiery crash

#HenrysLake | #Idaho

At this time, officials have confirmed that seven people are dead following a fiery crash on U.S. Highway 20 near Henrys Lake in Island Park in Idaho near… pic.twitter.com/aAGzFUFpDR

