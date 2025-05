Πλοίο του «Στόλου της Ελευθερίας» δέχτηκε επίθεση από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όταν προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Επικαλούμενο πηγές επί του πλοίου, το Al Jazeera αναφέρει ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά. Το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου, στο οποίο ανταποκρίθηκε πλοίο του κυπριακού ναυτικού.

Το πλοίο φέρεται τώρα να είναι αγκυροβολημένο σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας.

Ο Στόλος της Ελευθερίας, που σχηματίστηκε από ακτιβιστές της ειρήνης από διάφορες χώρες πέρυσι, χρησιμοποιεί μια μετασκευασμένη μηχανότρατα για να αψηφήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και να προσπαθήσει να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

«Υπάρχει μια τρύπα στο πλοίο αυτή τη στιγμή και το πλοίο βυθίζεται», δήλωσε στο CNN τηλεφωνικά από τη Μάλτα ο Γιασεμίν Ακάρ, εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης.

Με ανάρτηση στο Χ, η ομάδα ανέφερε ότι ένα ισραηλινό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε δύο φορές στο πλοίο στις 00:23 ώρα Μάλτας την Παρασκευή.

Βίντεο που ανήρτησε ο συνασπισμός στον λογαριασμό του στο X φαίνεται να δείχνει φωτιά να καίει το πλοίο, καθώς και καπνό. Ο ήχος δύο δυνατών εκρήξεων ακούγεται επίσης σε ξεχωριστό βίντεο.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta . An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

At 00:23 Maltese time, the Freedom Flotilla vessel was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near Malta.

An SOS distress signal was sent out, to… pic.twitter.com/1Fc2wQhlFv

— Nicole Jenes (@NicoleJenes1) May 2, 2025