Διαδήλωση έγινε στην κεντρική Ιερουσαλήμ, με δεκάδες Ισραηλινούς διαδηλωτές να ζητούν να μπει τέλος στη «γενοκτονία» του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές, όπως γράφει η Haaretz, φώναζαν: «Μη λέτε ότι δεν ξέρετε, τα εγκλήματα στη Γάζα μας βαραίνουν όλους».

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, που οργανώθηκε από την οργάνωση «Free Jerusalem», η ισραηλινή αστυνομία κατάσχεσε πλακάτ διαδηλωτών.

Οι ενέργειες της αστυνομίας έρχονται σε αντιπαράθεση με την εντολή που είχε δώσει ο γενικός εισαγγελέας τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς που τόνιζε ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να κατάσχουν πλακάτ που έχουν πολιτικά συνθήματα από τους διαδηλωτές.

Επτά διαδηλωτές έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τη «Free Jerusalem».

Jerusalem tonight: 7 activists were arrested at our protest against Israel’s genocide in Gaza. pic.twitter.com/VUA61jEsRw

Δείτε βίντεο από τη διαδήλωση στην Ιερουσαλήμ:

Police violence in a demonstration against the gen0cide tonight in Jerusalem. In the video, you can policeman violently stealing a sign, kicking a protester and making one of seven arrests that occurred in the demonstration. pic.twitter.com/lEavEeDuZO

— Voices Against War (@againstwarvoice) April 9, 2025