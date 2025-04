Το υποθετικό ερώτημα αν «θα μπορούσαν 100 άνδρες να νικήσουν έναν γορίλα» που τέθηκε στους χρήστες του X στις 24 Απριλίου, έχει γρήγορα εξαπλωθεί και σε άλλες πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok και το Reddit, όπου οι χρήστες συνεχίζουν να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Η σκέψη αυτή φαίνεται να χρονολογείται από το 2020, όταν ένας χρήστης του Reddit έθεσε το ίδιο ερώτημα σε ένα subreddit r/whowouldwin, ένα φόρουμ όπου γίνονται τυχαίες υποθετικές συζητήσεις για διάφορα θέματα.

Αν και οι περισσότερες συζητήσεις, ειδικά στο διαδίκτυο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρες, η πλειοψηφία συμφωνεί ότι ακόμη και οι πιο έμπειροι άντρες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν έναν γορίλα.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν ότι οι 100 άντρες θα μπορούσαν να νικήσουν έναν γορίλα, αν δείξουν αρκετή αφοσίωση.

Ποιοι συμμετέχουν στη συζήτηση;

Ενώ ορισμένοι έχουν συμμετέχουν στη συζήτηση με memes άλλοι έχουν αφιερώσει χρόνο για να εξετάσουν σοβαρά το ζήτημα.

Ο YouTuber Mr Beast προκάλεσε μια πρόκληση «100 άντρες εναντίον 1 γορίλα» σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Mr Beast, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Jimmy Donaldson, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον εαυτό του να χαμογελάει μπροστά από έναν γορίλα με τη λεζάντα: «Χρειάζονται 100 άντρες για να το δοκιμάσουν, υπάρχουν εθελοντές;»

Elon Musk volunteered to be in a ‘100 Men vs. 1 Gorilla’ video if MrBeast made one pic.twitter.com/Wmt0RVY6PT — Dexerto (@Dexerto) April 29, 2025

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με τους χρήστες να δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές της πρόκλησης.

Ο Έλον Μασκ, απάντησε στην ανάρτηση λέγοντας: «Σίγουρα, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί;»

Gm Fam So the question is 100 men vs 1 gorilla pic.twitter.com/gbERqMmCku — COACH (@c0achmeta) April 27, 2025

Αν και η συζήτηση αποτελείται κυρίως από άντρες που μοιράζονται τις σκέψεις τους, ορισμένες γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να χλευάσουν τους άντρες.

«Υπάρχουν 100 άντρες που θα ήθελα να βάλω σε ένα κλουβί με έναν γορίλα. Αφήστε με να τους διαλέξω», έγραψε μία γυναίκα στο X.

someone simulated 100 men vs 1 gorilla 😭 pic.twitter.com/9F2hTldLDt — juju 💰 (@ayeejuju) April 28, 2025

Τι απαντά το ChatGPT

Αν μιλάμε για:

Έναν ενήλικο αρσενικό γορίλα (silverback): έχει τεράστια μυϊκή δύναμη, είναι ικανός να σηκώσει πάνω από 800 κιλά, έχει πανίσχυρα σαγόνια, και αντοχή στη μάχη.

100 απλούς άνδρες χωρίς όπλα: έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά είναι λιγότερο συντονισμένοι, πολύ πιο αδύναμοι σε μονή μάχη, και τρωτοί.

Πιθανά σενάρια:

Σε ανοιχτό χώρο: Ο γορίλας μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά σε μικρό αριθμό ανδρών ταυτόχρονα. Αν όμως οι 100 καταφέρουν να τον περικυκλώσουν και να επιτεθούν μαζικά, έχουν σοβαρές πιθανότητες να τον νικήσουν λόγω όγκου και βάρους. Θα υπάρξουν όμως πολλοί τραυματισμοί ή θάνατοι. Σε κλειστό χώρο: Ο γορίλας έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα – ο περιορισμένος χώρος δυσκολεύει τον συντονισμό των 100 ατόμων.

Συμπέρασμα:

Αν οι 100 άνδρες συνεργαστούν, είναι συντονισμένοι και πρόθυμοι να ρισκάρουν, πιθανότατα θα κερδίσουν. Αν όμως δρουν χαοτικά ή διστάζουν, ο γορίλας μπορεί να εξουδετερώσει δεκάδες πριν υποκύψει.