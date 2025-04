Χαμό έχει προκαλέσει ένα βίντεο από γαμήλια δεξίωση, που αναρτήθηκε στο Χ και δείχνει έναν γαμπρό να σπρώχνει το κεφάλι της νύφης μέσα στην γαμήλια τούρτα μπροστά στους καλεσμένους. Το βίντεο έχει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές με δεκάδες χρήστες να εκφράζουν την οργή τους για το κακόγουστο αστείο του άνδρα. Ο γαμπρός χαρακτηρίζεται αχρείος, το «αστείο» του τουλάχιστον κακόγουστο, με χρήστες να αναφέρουν ότι «το να ταπεινώνεις κάποιον δεν είναι ποτέ διασκεδαστικό».

Το viral βίντεο δείχνει έναν άνδρα –του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη– να σπρώχνει το κεφάλι της νύφης μέσα στην τούρτα του γάμου, με το μωβ γλάσο να καλύπτει το πρόσωπό της.

Η νύφη έδειξε να ξαφνιάζεται και αρχικά να εκνευρίζεται, ωστόσο μάλλον σκέφτηκε να μην καταστρέψει την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της και έδωσε τόπο στην οργή. Ωστόσο, το βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC

— Restricted Vids (@RestrictedVids) April 7, 2025