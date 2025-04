Η σύντομη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, αποτέλεσε το διπλωματικό γεγονός που σημάδεψε την τελετή στο Βατικανό.

Οι δύο ηγέτες, καθισμένοι σε δύο καρέκλες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, συνομίλησαν περίπου για 15 λεπτά και στη συνέχεια βγήκαν στην πλατεία και πήραν τις θέσεις τους για την εξόδιο ακολουθία του ποντίφικα.

Στη συνάντηση αυτή, όπως φαίνεται, προσπάθησε να λάβει μέρος και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αλλά ο Τραμπ τον απέρριψε.

Ειδικός στην ανάγνωση των χειλιών που συμβουλεύτηκε η Daily Mail, «διάβασε» τα χείλη του Τραμπ όταν τον πλησίασε ο Μακρόν.

Σύμφωνα με την Νίκολα Χίσλινγκ, ο Τραμπ είπε στον Μακρόν «Πήγαινε πιο αργά, άσε με να φέρω…» πριν απομακρυνθούν από το πλάνο της κάμερας.

Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Γάλλο ομόλογό του: «Δεν είσαι σωστά εδώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, δεν πρέπει να είσαι εδώ».

Η ίδια ειδικός διαπίστωσε ότι στο άκουσμα των λέξεων αυτών ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι συγκατάνευσε, ενώ ένας ιερέας απέστρεψε αμήχανα το βλέμμα του.

Footage of Trump, Zelensky and Macron meeting at the Vatican. pic.twitter.com/ZTi6InYzki

— Clash Report (@clashreport) April 26, 2025