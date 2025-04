Η Ισπανία και η Πορτογαλία επλήγησαν από εκτεταμένη διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο ισπανικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι αιτίες που οδήγησαν στο πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Στην Πορτογαλία, επίσημες πηγές δήλωσαν στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης ότι η διακοπή ήταν σε όλη την χώρα, ενώ παρόμοιες αναφορές έρχονται από την Ισπανία. Το διεθνές αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης έμεινε χωρίς ρεύμα, ενώ επηρεάστηκαν και οι τηλεπικοινωνίες.

Οι πολίτες της Ανδόρας και περιοχών της Γαλλίας που συνορεύουν με την Ισπανία ανέφεραν επίσης ότι επλήγησαν από τη διακοπή ρεύματος.

Η αιτία είναι ακόμη ασαφής. Τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης αναφέρουν προβλήματα με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, τα οποία επηρέασαν πάντως τα εθνικά δίκτυα στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Η αστυνομία της Πορτογαλίας δήλωσε ότι τα φανάρια και ο φωτισμός των δρόμων κινδυνεύουν να σταματήσουν να λειτουργούν. «Μειώστε την ταχύτητά σας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή», ανέφεραν, δίνοντας οδηγίες στους πολίτες να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις. «Δώστε προτεραιότητα στην ασφαλή οδήγηση: η ψυχραιμία σας σώζει ζωές», προστίθεται στην ανακοίνωσή τους.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας, Renfe, αναφέρει ότι «ολόκληρο το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας διακόπηκε» στις 12:30 τοπική ώρα (11:30 BST).

«Τα τρένα σταμάτησαν» και ήταν «χωρίς αναχωρήσεις» σε όλους τους σταθμούς, αναφέρει η εταιρεία.

