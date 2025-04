Τολμηρό το εξώφυλλο του Economist πριν συμπληρωθούν 100 ημέρες κυβέρνησης Τραμπ. To εβδομαδιαίο περιοδικό που εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ με μια συμβολική εικονογράφηση στην πρώτη του σελίδα.

Στο πρωτοσέλιδο, το εθνικό πτηνό των ΗΠΑ, ο αετός, εμφανίζεται «τραυματισμένος» και με τίτλο: «Μόνο 1361 μέρες έμειναν». Με γάζες στο κεφάλι, τις φτερούγες και τα πόδια το εμβληματικό σύμβολο της Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μοιάζει να έχει τραυματιστεί από τις πολιτικές Τραμπ, αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τον συμβολισμό. Όσον αφορά τις 1361 αφορά το τέλος της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ ορκίστηκε για τη δεύτερη θητεία του στις 20 Ιανουαρίου 2025 και η προεδρία του θα λήξει στις 20 Ιανουαρίου 2029.

Υπολογίζοντας από την ημερομηνία του εξωφύλλου (26 Απριλίου 2025) έως τις 20 Ιανουαρίου 2029, μας χωρίζουν ακριβώς 1.361 ημέρες.

Donald Trump has already done lasting harm to America. Will his revolutionary project succeed? https://t.co/PCpx0j4ZEK pic.twitter.com/HPr630bLqT

— The Economist (@TheEconomist) April 24, 2025