Όλα τα γάμου δύσκολα και η νύφη… αργοπορημένη.

Αυτό συνέβη σε μία γυναίκα στη Φλόριντα που ετοιμαζόταν να παντρευτεί αλλά άργησε να φτάσει στην εκκλησία.

Έτσι, θέλοντας να μην καθυστερήσουν παραπάνω, ο οδηγός του αυτοκινήτου και καλεσμένος στον γάμο, πάτησε το γκάζι και… ξεκίνησε να τρέχει με 168 χλμ. ώστε να προλάβουν.

Ωστόσο, τα πράγματα έγιναν χειρότερα καθώς η αστυνομία τους σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:42 μ.μ. την περασμένη Παρασκευή, όταν το αυτοκίνητο της νύφης, το οποίο οδηγούσε ένας από τους καλεσμένους του γάμου της, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό όχημα στο Πορτ Σεντ Λούσι της Φλόριντα, αφού ο αστυνομικός τους έπιασε να τρέχουν με 168 χλμ., σύμφωνα με τη New York Post.

Florida bride late for wedding caught on wild police video ‘racing to the alter’ in speeding car https://t.co/FktitFs23y pic.twitter.com/7xknpj4mUI

— New York Post (@nypost) April 16, 2025