Νέα στοιχεία ανακύπτουν για την τραγωδία στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι άνθρωποι, συνετρίβη στον ποταμό, με αποτέλεσμα τον θάνατό τους. Ανάμεσα στα θύματα, όπως έγινε γνωστό, ήταν ο Agustín Escobar —ανώτερο στέλεχος της Siemens Ισπανίας— η σύζυγός του και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Νεκρός ανασύρθηκε και ο χειριστής του ελικοπτέρου.

This is the Escobar family visiting NYC from Spain.

They were excited for a helicopter tour around Manhattan.

These are their very last pics. Ever.

The chopper crashed into the Hudson River killing both parents and all three kids, and the pilot.

Another stark reminder… pic.twitter.com/vhYRf1NSPo

— Surviving The Survivor Podcast (@PodcastSTS) April 11, 2025