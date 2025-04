Έξι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον το απόγευμα της Πέμπτης, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:15 το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στο Τζέρσεϊ Σίτι, όχι μακριά από το γλυπτό Water’s Soul.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για ένα ελικόπτερο στο νερό στις 15:17. Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Associated Press ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άτομα, τα οποία ήταν όλα νεκρά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το Bell 206 ως επί το πλείστον βυθισμένο, ανάποδα στο νερό. Πολλαπλές βάρκες διάσωσης φαίνονταν να κάνουν κύκλους γύρω από το αεροσκάφος.

Τα σωστικά σκάφη βρίσκονταν κοντά στο τέλος μιας μακράς προβλήτας συντήρησης ενός πύργου εξαερισμού που εξυπηρετεί τη σήραγγα Holland. Πυροσβεστικά οχήματα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στους δρόμους κοντά στη σκηνή με τα φώτα τους να αναβοσβήνουν.

JUST IN: 6 people are confirmed to be deceased in the Hudson River helicopter crash, according to the Associated Press.

The chopper’s propeller was seen detached from the helicopter, spinning into the water.

According to a witness who spoke with NBC, the chopper blade just… pic.twitter.com/EMpWMJC9el

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 10, 2025