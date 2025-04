Ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μίλησε για την επερχόμενη αποχώρηση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ από το πολυδιαφημισμένο Doge, το «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έσπευσε να δηλώσει ότι ο Μασκ θα παραμείνει «φίλος και σύμβουλος» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Billionaire Elon Musk will remain a friend and adviser to President Donald Trump and Vice President JD Vance, even after he leaves his role with the Department of Government Efficiency, Vance said in an interview with Fox News on Thursday. https://t.co/0sz2TW6TLv pic.twitter.com/KiRtUGqq2M

— NEWSMAX (@NEWSMAX) April 3, 2025