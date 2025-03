Το Κίεβο και όχι η Μόσχα πρέπει να αποφασίσει αν θα αναπτυχθούν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία είναι κυρίαρχη. Αν ζητήσει να βρίσκονται συμμαχικές δυνάμεις στο έδαφός της, δεν είναι κάτι που η Ρωσία πρέπει να αποδεχθεί ή όχι», είπε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το Sky News, ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θεωρούνται οι ηγέτες της ιδέας της «συμμαχίας των προθύμων», η οποία μπορεί να εξετάσει την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία για την υπεράσπιση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη θα αποτελείται από «μερικές χιλιάδες στρατιώτες ανά χώρα» που θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία, προσθέτοντας ότι μια σειρά από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Πάντως, ο λόρδος Πίτερ Ρίκετς, Βρετανός συνταξιούχος υψηλόβαθμος διπλωμάτης, μιλώντας στο Sky News, προειδοποίησε ότι τα σχέδια για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελούσαν «σημαντικό κίνδυνο».

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει κάνει «εξαιρετική δουλειά» για να ενώσει την Ευρώπη.

Ωστόσο, «τώρα πρέπει να θέσουμε τα δύσκολα ερωτήματα», είπε. «Τι θα έκανε στην πραγματικότητα μια ευρωπαϊκή δύναμη στην Ουκρανία;», αναρωτήθηκε.

Ο Ρίκετς σημείωσε ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική δύναμη αποτροπής θα έπρεπε να είναι πρόθυμη να πολεμήσει τους Ρώσους στην Ουκρανία και ότι μια «ατσάλινη αμερικανική εγγύηση» θα ήταν η καλύτερη οδός για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή μάχη.

«Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ πρόκειται να αναλάβει αυτού του είδους τη δέσμευση, ενώ θαυμάζω τη δουλειά που γίνεται γι’ αυτό… Νομίζω ότι μια διαμορφωμένη δύναμη μάχης αποτελεί σημαντικό ρίσκο χωρίς μια σαφή αμερικανική εγγύηση».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Talks to bring about the end of the war in Ukraine have continued this weekend.

Former national security advisor @LordRickettsP warned that the PM’s plans for a European peacekeeping force in Ukraine would be a ‘considerable risk’.@TrevorPTweets ➡ #TrevorPhillips pic.twitter.com/MBypM4otOP

— Sky News (@SkyNews) March 16, 2025