Βέλη εκ των έσω δέχεται η προτεινόμενη ρύθμιση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) που προβλέπει την επιβολή τελών σε όλες τις ναυτιλιακές που πλοία τους προσεγγίζουν τα αμερικανικά λιμάνια και έχουν στον στόλο τους κινεζικής κατασκευής πλοία η πλοία που φέρουν την κινεζική σημαία, όπως προκύπτει από κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον. Τόσο οι διοικήσεις λιμανιών στις ΗΠΑ, όσο και το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Αμερικής είναι κατά των μέτρων όπως βέβαια και η ένωση των ναυπηγείων της Κίνας. Θετικά στα μέτρα στέκεται όμως η Συμμαχία για την Αμερικανική Βιομηχανία (Alliance for American Manufacturing -ΑΑΜ), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει συσταθεί από αμερικανούς κατασκευαστές και το συνδικάτο των μεταλλουργών.

H Αμερικανική Ενωση Λιμενικών Αρχών (American Association of Port Authorities) κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση έγγραφο με το οποίο εκφράζει την ανησυχία 80 δημόσιων λιμανιών των ΗΠΑ για τα προτεινόμενα μέτρα και σημειώνει ότι ένα υψηλό τέλος για τα πλοία που προσεγγίζουν τα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών θα αυξήσει το κόστος μεταφοράς, το οποίο θα μετακυλιστεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες στους ιδιοκτήτες φορτίων και, συνεπώς, στους καταναλωτές. Η επιβολή αυτού του τέλους στα αμερικανικά λιμάνια θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει εκτροπές των φορτίων προς τα λιμάνια του Καναδά και του Μεξικού, προειδοποιεί η American Association of Port Authorities.

Ανάλογη είναι η τοποθέτηση και της Northwest Seaport Alliance που εκπροσωπεί τα λιμάνια της βορειοδυτικής Αμερικής, ενώ το λιμάνι του Χιούστον θέτει και μία άλλη παράμετρο. Δεν υπάρχουν σήμερα κατασκευαστές γερανών STS στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε υπήρχαν εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αναφέρει. Παρά τα κίνητρα που δίνονται είναι απίθανο να μπορέσουν οι ΗΠΑ να κατασκευάσουν γερανούς τύπου STS μέσα στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα προσθέτει ότι και οι γερμανικοί γερανοί φέρουν πολλά εξαρτήματα από την Κίνα τα οποία επίσης υπόκεινται σε δασμούς. Εφόσον τα αμερικανικά λιμάνια προμηθευτούν γερμανικούς γερανούς το κόστος του 25% των δασμών θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών λιμένων έναντι των γειτονικών διεθνών, προσθέτει η λιμενική αρχή του Χιούστον.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Αμερικής (CSA) που εκπροσωπεί 21 ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ. Το CSA μεταξύ άλλων σημειώνει ότι υποστήριζε πάντα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει σθεναρά την αναζωογόνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Ωστόσο υποστηρίζει τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης στις αγορές, της άρσης των περιοριστικών εμπορικών φραγμών και της διατήρησης ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι τα λιμενικά τέλη δεν θα αναζωογονήσουν τον στόλο που θα φέρει σημαία των ΗΠΑ ή τη ναυπηγική της βιομηχανία. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προσθέτει, πρέπει να υιοθετηθούν νέα προγράμματα, όπως αυτά που προβλέπονται από τον νόμο «Shipbuilding and Harbor infrastructure for Prosperity and Security (SHIPS) for America Act», ο οποίος πρόκειται να εισαχθεί για ψήφιση στο Κογκρέσο.

Προειδοποιεί επίσης ότι υπάρχει ανεπαρκής προσφορά πλοίων μη κινεζικής κατασκευής για την κάλυψη των εξαγωγικών και εισαγωγικών αναγκών των ΗΠΑ με αποτέλεσμα τα μέτρα να αντίκεινται στους στόχους της κυβέρνησης για την προώθηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Η Κίνα

Στον «διάλογο» παρενέβη και η ένωση των ναυπηγείων της Κίνας (China Association of the National Shipbuilding Industry – CANSI), η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, χαρακτηρίζει την επιβολή τελών στα κινεζικής κατασκευής πλοία «πρακτικές λανθασμένες όσο και ανεφάρμοστες» και εκτιμά ότι ο αποκλεισμός των κινεζικών πλοίων θα οδηγήσει σε μείωση της προσφερόμενης μεταφορικής ικανότητας σε όλες τις θαλάσσιες διαδρομές που σχετίζονται µε τις ΗΠΑ, και σε αύξηση του κόστους για τις αμερικανικές εισαγωγές και εξαγωγές.

Θετικά στέκεται απέναντι στα μέτρα η Συμμαχία για την Αμερικανική Βιομηχανία (AAM), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2007 από κορυφαίους κατασκευαστές της Αμερικής και το συνδικάτο των μεταλλουργών (United Steelworkers – USW). Η AAM τονίζει ότι εάν εφαρμοστούν πλήρως, αυτά τα διορθωτικά μέτρα θα συμβάλουν στην αναζωογονήσουν της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Αμερική. Ωστόσο αρνητική απέναντι στα μέτρα είναι η Ενωση Ανθρακα της Δυτικής Βιρτζίνιας (West Virginia Coal Association), η οποία υποστηρίζει ότι η έλλειψη πλοίων μη κινεζικής κατασκευής θα ακριβύνει το κόστος μεταφοράς του άνθρακα από τη Δυτική Βιρτζίνια προς τις διάφορες αγορές του πλανήτη.