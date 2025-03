Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο. Όπως μεταδίδει το BBC, το πετρελαιοφόρο έχει τυλιχθεί στις φλόγες ενώ σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που συντονίζεται από την ακτοφυλακή.

Tα πλοία φέρεται να συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ, με την ακτοφυλακή να δέχεται κλήση στις 9:48 π.μ. (τοπική ώρα, 11:48 π.μ. ώρα Ελλάδος). Στο σημείο βρίσκονται ελικόπτερο, σωστικές λέμβοι και παρακείμενα σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης.

Το BBC αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι φέρεται να εγκατέλειψαν τα πλοία μετά τη σύγκρουση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για πυρκαγιά στο εμπορικό πλοίο.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, το δεξαμενόπλοιο, με σημαία ΗΠΑ, ονομάζεται MV Stena Immaculate και ήταν αγκυροβολημένο, σύμφωνα με τα δεδομένα του εργαλείου παρακολούθησης πλοίων Vesselfinder.

Η ανακοίνωση της βρετανικής ακτοφυλακής:

«Η HM Coastguard συντονίζει επί του παρόντος την ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ. Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.

Κλήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Humberside, μαζί με σωστικές λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe [sic] και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της HM Coastguard και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης. Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη». Στην περιοχή, όπου έγινε η σύγκρουση, βρίσκονται πολλά σκάφη, όπως δείχνει και δορυφορική εικόνα του MarineTraffic.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης στη Βόρεια Θάλασσα

The U.S.-flagged oil/chemical tanker Stena Immaculate is on fire fire after being struck by the Portugal-flagged container ship Solong while at anchor off the Humber Estuary in the United Kingdom. Search and rescue helicopters were dispatched to the scene to assist. pic.twitter.com/WbWGFwAC81 — Tessaron_News (@Tessaronnews) March 10, 2025

BREAKING: Cargo ship and oil tanker on fire after colliding off East Yorkshire, England pic.twitter.com/rQwMHmY1hI — BNO News (@BNONews) March 10, 2025

🔴 A US-registered oil tanker, the Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship named Solong collided in the North Sea, the Coastguard said Follow the latest updates ⬇️https://t.co/zvLq6KV1Ky pic.twitter.com/RDbbQRyhQp — The Telegraph (@Telegraph) March 10, 2025