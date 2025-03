Η συνεργασία της Μπάρμπρα Στράιζαντ με τον Μπομπ Ντίλαν αποτελεί το πιο εντυπωσιακό σημείο του επερχόμενου άλμπουμ – ντουέτων της, το οποίο ήδη προκαλεί αίσθηση στον μουσικό κόσμο.

Ο βραβευμένος με Νομπέλ και Πούλιτζερ Ντίλαν σπάνια συμμετέχει σε ντουέτα, γεγονός που καθιστά την ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας ακόμη πιο συναρπαστική, καθώς οι δύο καλλιτέχνες, παρότι έχουν τη μεγαλύτερη πορεία στην Columbia Records, δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν.

Ενα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που πλανάται γύρω από το άλμπουμ είναι ποιο τραγούδι θα επιλέξουν να ερμηνεύσουν.

Υποψήφιο είναι σίγουρα το ρεπερτόριο του Φρανκ Σινάτρα, καθώς και οι δύο καλλιτέχνες έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους γι’ αυτόν. Ωστόσο, δεν θα ήταν έκπληξη αν οι δυο τους ερμήνευαν κάποιο κλασικό κομμάτι του Ντίλαν, όπως το «Forever Young» ή το «Make You Feel My Love», προσφέροντας μια νέα, ενδιαφέρουσα εκδοχή του.

Το άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, θα περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής, όπως οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στινγκ, Αριάνα Γκράντε και ο Ιρλανδός Hozier, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six. Παρά τις φήμες, ο εκπρόσωπος της αειθαλούς Στράιζαντ για πάνω από 30 χρόνια, Κεν Σάνσαϊν, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες του άλμπουμ.

Διαβεβαίωσε όμως πως δεν θα περιλαμβάνει συνεργασία με τον… Ιλον Μασκ και αναφέρθηκε στη βελτιωμένη φωνητική κατάσταση της τραγουδίστριας.

Και ντοκιμαντέρ

Η Αριάνα Γκράντε, η οποία είχε συνεργαστεί με τη Στράιζαντ το 2019 στο Σικάγο ερμηνεύοντας το «No More Tears (Enough is Enough)», δίνει μια εντυπωσιακή συνέχεια στη διαδρομή της, μετά την πρόσφατη υποψηφιότητά της για Οσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Wicked».

Οι συμμετοχές των Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Στινγκ ενισχύουν την εμπορική δυναμική του άλμπουμ, το οποίο στοχεύει να κατακτήσει την κορυφή των τσαρτ και να χαρίσει στη Στράιζαντ το ρεκόρ για τα Νο 1 άλμπουμ σε επτά δεκαετίες. Επιπλέον, το άλμπουμ αναμένεται να συνοδευτεί από ένα ντοκιμαντέρ, παραγωγής του Φρανκ Μάρσαλ, το οποίο ενδέχεται να κυκλοφορήσει το 2025.