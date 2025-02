Στόχος επικρίσεων ξανά έγινε ο Έλον Μασκ, αυτή τη φορά όμως για τις γονεϊκές του ικανότητες, που φάνηκε μάλλον να μην κατέχει.

Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορεί στα social media βίντεο που τον δείχνει να αποχωρεί από εκδήλωση. Από πίσω, ακολουθεί ο τετράχρονος γιος του, Χ.

Το… τρομακτικό είναι πως το παιδί διακρίνεται να κατεβαίνει τις μεταλλικές σκάλες μόνο του, χωρίς την επίβλεψη κανενός ενήλικα.

Ο Έλον Μασκ συνεχίζει την πορεία του εκτός της σκηνής, χαιρετώντας το πλήθος και αγνοώντας πλήρως τον γιο του.

Elon Musk walks off and leaves his 4 year old son wandering off stage by himself.

This clip legitimately disturbs—and saddens—me.pic.twitter.com/BiYidgz6Ll

— Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) February 23, 2025