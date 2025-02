Αρκετοί διορισμένοι από τον Τραμπ ηγέτες οργανισμών προέτρεψαν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να μην συμμορφωθούν με την εντολή του Έλον Μασκ να συνοψίσουν τα επιτεύγματά τους για την περασμένη εβδομάδα, διαφορετικά θα απομακρυνθούν από τις θέσεις τους, ακόμη και όταν ο Μασκ επανέλαβε την απαίτησή του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι οδηγίες τους στην ουσία αντέστρεψαν την εντολή του κ. Μασκ σε μεγάλο μέρος της κυβέρνησης, αμφισβητώντας την ευρεία εξουσία που έχει δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να προβεί σε δραστικές αλλαγές στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται να δοκιμάσει το πόσο μακριά θα επεκταθεί η εξουσία του κ. Μασκ.

Καθώς η οδηγία εξοστρακίστηκε σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αξιωματούχοι σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως το FBI, το γραφείο που συντονίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών της Αμερικής και τα υπουργεία Άμυνας, Εξωτερικών, Ενέργειας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και Εσωτερικής Ασφάλειας, είπαν στους υπαλλήλους τους να μην απαντήσουν.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025