Το εύθραυστο εγώ και τα ασυγκράτητα νεύρα του Έλον Μασκ ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο: ο εκκεντρικός συνεργάτης του Τραμπ ξέσπασε την Πέμπτη εναντίον πρώην κυβερνήτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) που τον επέκρινε για ένα προφανές ψέμα.

Ο δανός μηχανικός Αντρέας Μόγκενσεν θέλησε να σχολιάσει συνέντευξη του Μασκ στο συντηρητικό Fox News, στην οποία υποστήριξε ότι δύο αστροναύτες που έχουν εγκλωβιστεί στον ISS εδώ και έξι μήνες λόγω βλάβης στο σκάφος τους δεν έχουν επιστρέψει στη Γη για «πολιτικούς λόγους», τους οποίους δεν διευκρίνισε.

Ο Μόγκενσεν, αστροναύτης της NASA κυβερνήτης που πέταξε ως κυβερνήτης με σκάφος της SpaceX στον ISS το 2023, διέψευσε ότι οι δύο αστροναύτες έχουν εγκαταλειφθεί στο Διάστημα.

«Τι ψέμα. Και από κάποιον που διαμαρτύρεται για την έλλειψη ειλικρίνειας από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης» έγραψε στο X.

Ο Μασκ προφανώς δεν άντεξε και ξέσπασε με μια υβριστική ανάρτηση στο Χ. «Είσαι εντελώς καθυστερημένος» έγραψε στον Μόγκενσεν. «Η SpaceX θα μπορούσε να τους είχε φέρει πίσω πριν πολλούς μήνες. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΑΜΕΣΑ στην κυβέρνηση Μπάιντεν και αρνήθηκαν. Η επιστροφή ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ για πολιτικούς λόγους. Ιλίθιε».

You are fully retarded.

SpaceX could have brought them back several months ago.

I OFFERED THIS DIRECTLY to the Biden administration and they refused.

Return WAS pushed back for political reasons.

Idiot.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025