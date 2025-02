Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε η σπουδαία τραγουδίστρια και συνθέτης, Ρομπέρτα Φλακ, γνωστή για την ερμηνεία του «Killing me Softly».

Η θρυλική τραγουδίστρια της soul, pop/R&B Ρομπέρτα Φλακ, η οποία έγινε διάσημη στις αρχές της δεκαετίας του ’70 με τις βραβευμένες με Grammy επιτυχίες «The First Time Ever I Saw Your Face» και «Killing Me Softly With His Song», έφυγε από τη ζωή, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί αιτία θανάτου.

Πέθανε η τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια έπασχε από μυατροφική πλευρική σκλήρυνση τα τελευταία χρόνια.

«Είμαστε συντετριμμένοι που η Ρόμπερτα Φλακ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025», αναφέρει η ανακοίνωση. «Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Roberta έσπασε τα όρια και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μια περήφανη εκπαιδευτικός».

Η κλασικής παιδείας τραγουδίστρια και πιανίστρια χρωστά τη φήμη της στον Κλιντ Ίστγουντ όταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης χρησιμοποίησε τη διασκευή της στο The First Time Ever I Saw Your Face στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1971, Play Misty for Me.

Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία στα τσαρτς σύστησε τη Ρομπέρτα Φλακ στο κοινό. Το κομμάτι που την καθιέρωσε μέχρι και σήμερα, το αισθαντικό Killing Me Softly του 1973 ακολούθησε.

Και τα δύο κομμάτια βραβεύτηκαν με Grammy ως ρεκόρ της χρονιάς – ένα κατόρθωμα που δεν επαναλήφθηκε μέχρι που οι U2 κατόρθωσαν το ίδιο το 2001-02.

Η Ρομπέρτα Φλακ έφτασε στο αποκορύφωμά της καριέρας της, γράφει το Variety, με το ποπ και R&B hit του 1974, Where Is the Love, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή και των δύο chart.

Συνολικά στην καριέρα της, το εύπλαστο ηχοχρώμα και η ερμηνεία της Φλακ της χάρισαν έξι top-10 pop επιτυχίες και 10 top-10 single R&B, μερικά από αυτά σε συνεργασία με τον τραγουδιστή Donny Hathaway.

Συνοψίζοντας την καριέρα και το αποτύπωμα της στη μουσική βιομηχανία στο The Rough Guide to Soul and R&B, ο Peter Shapiro γράφει:

«Αστική, ευγενική και τζαζ, η Ρομπέρτα Φλακ ήταν, από πολλές απόψεις, η τέλεια soul καλλιτέχνιδα των αρχών της δεκαετίας του ’70. Οι όμορφες, αισθησιακές μπαλάντες της αποπλάνησαν το πλήθος του Burt Bacharach/5th Dimension, ενώ η αστραφτερή, απαστράπτουσα περσόνα και παιδεία της ενθουσίασαν όλους όσοι απολάμβαναν τους ήχους της σε πλούσια ρετιρέ».

Αν και η υπεροχή της στα charts εξανεμίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’70, η Φλακ συνέχισε να ηχογραφεί και στη νέα χιλιετία με το τελευταίο της άλμπουμ, το Let It Be Roberta, να κυκλοφορεί το 2012.

Γεννημένη σε μια μουσική οικογένεια στο Black Mountain, N.C., η Φλακ εμπνεύστηκε ως κορίτσι από το ευαγγέλιο της Mahalia Jackson και του Sam Cooke.

Άρχισε να σπουδάζει πιάνο σε ηλικία 9 ετών και ως παιδί θαύμα στη μουσική μπήκε στο Πανεπιστήμιο Howard στην Ουάσιγκτον, DC, στα 15 της με υποτροφία.