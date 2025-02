Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς καταρρακτώδεις βροχές «χτύπησαν» τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και σπίτια.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ δήλωσε ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία του και άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί, σύμφωνα με το BBC.

Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί στα νερά των πλημμυρών, πολλοί εκ των οποίων στα αυτοκίνητά τους, είχαν διασωθεί και ο Μπεσίαρ προειδοποίησε τους κατοίκους να «μείνουν μακριά από τους δρόμους αυτή τη στιγμή και να παραμείνουν ζωντανοί».

Στη Τζόρτζια, καταγράφηκε ο ένατος θάνατος, αφού ένας άνδρας που ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του χτυπήθηκε από ένα ξεριζωμένο δέντρο που έπεσε στο σπίτι του.

Torrential rains cause intense flooding in Kentucky as heavy snow takes over the Northern Plains. https://t.co/KGUCDS2pHQ

Το Κεντάκι, η Τζόρτζια, η Αλαμπάμα, το Μισισίπι, το Τενεσί, η Βιρτζίνια, η Δυτική Βιρτζίνια και η Βόρεια Καρολίνα βρίσκονταν σε συναγερμό που σχετίζεται με καταιγίδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Σχεδόν όλες αυτές οι πολιτείες υπέστησαν καταστροφικές ζημιές τον Σεπτέμβριο από τον τυφώνα Helene.

Μεταξύ των οκτώ αυτών πολιτειών, περισσότερα από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά ήταν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το poweroutage.us.

Το μεγαλύτερο μέρος των θανάτων και των καταστροφών φαίνεται ότι σημειώθηκε στο Κεντάκι, όπου μια μητέρα και το επτάχρονο παιδί της και ένας 73χρονος άνδρας ήταν μεταξύ των νεκρών.

Ορισμένες περιοχές του Κεντάκι δέχθηκαν έως και 15 εκατοστά βροχής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εκτεταμένα προβλήματα πλημμυρών.

Η ραγδαία εισροή βροχής προκάλεσε γρήγορη άνοδο της στάθμης των ποταμών και παγίδευσε οχήματα, όπως δείχνουν εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Ο κυβερνήτης Μπεσίαρ έγραψε στο X ότι υπήρξαν πάνω από 300 αποκλεισμοί δρόμων.

Είπε επίσης ότι έγραψε στον Λευκό Οίκο ζητώντας την κήρυξη έκτακτης καταστροφής και ομοσπονδιακά κονδύλια για τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τον συνεργάτη του BBC CBS News.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την σχετική έκκληση την Κυριακή, εξουσιοδοτώντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Fema), την οποία έχει προτείνει να καταργήσει, να συντονίσει τις προσπάθειες ανακούφισης από την καταστροφή.

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τα χειρότερα από τις πλημμύρες δεν έχουν ακόμη τελειώσει.

«Τα ποτάμια θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν», δήλωσε την Κυριακή ο Έρικ Γκίμπσον, διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Κεντάκι.

Ο Μπομπ Όραβεκ, μετωρολόγος του NWS, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν για αρκετό καιρό, πολλά φουσκωμένα ρέματα και πολλές πλημμύρες θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν».

Στην κομητεία Όμπιον του Τενεσί, οι έντονες βροχοπτώσεις εκεί προκάλεσαν τη θραύση ενός αναχώματος, «με αποτέλεσμα την ταχεία έναρξη πλημμυρών», ανέφερε ένας τοπικός λογαριασμός του NWS στο Χ.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΧΩΡΟ ΤΩΡΑ! Πρόκειται για μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή σας», ανέφερε η ανάρτηση.

Η πόλη Rives κατά μήκος του ποταμού Obion πλημμύρισε από το σπασμένο φράγμα πλημμύρας.

At least nine people are dead in Kentucky and Georgia after a powerful overnight storm toppled trees and flooded roads https://t.co/ydnAqtMT51

— CNN (@CNN) February 16, 2025