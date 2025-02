Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αγανακτήσει με τη διαιτησία στη La Liga και πλέον σκέφτεται να αποχωρήσει, ύστερα από την αποβολή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στην αναμέτρηση με την Οσασούνα. Δημοσιεύματα στην Ισπανία, αναφέρουν ότι η «Βασίλισσα» ψάχνεται στα πρωταθλήματα άλλων χωρών, με τη Ligue 1 και τη Bundesliga να φαίνονται τα πιο ελκυστικά.

Βέβαια, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η επιθυμία της Ρεάλ να πραγματοποιηθεί, το ξέρει και η ίδια. Οι «μερένγκες» απλώς θέλουν να ασκήσουν πίεση στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, με αυτήν την ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι ουκ ολίγες φορές, πολλές ομάδες έχουν πράξει κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως να θέλουν να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία τους.

🚨 Real Madrid are considering trying to QUIT Spanish football for another league in protest at the leadership of La Liga president Javier Tebas and biased refereeing decisions.

Το γεγονός αυτό είναι μια νέα σελίδα στη διαμάχη της Ρεάλ και του προέδρου της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, με τις δύο πλευρές να έχουν προχωρήσει σε πολλά αντίστοιχα περιστατικά τα τελευταία χρόνια.

Ο Βρετανός σούπερ σταρ, βέβαια, μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Οσασούνα, μίλησε για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε και αποκάλυψε τι είπε στον διαιτητή. Ο Μπέλινγκχαμ ανέφερε ότι είπε κάτι αντίστοιχο του «joder», που είναι μια κοινή ισπανική φράση αναθεματισμού. Ο διαιτητής, όπως δήλωσε ο Άγγλος, παρερμήνεψε τα λόγια του και αυτό το γεγονός, ανάγκασε την ομάδα του να συνεχίζει το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο.

«Δεν είπα κάτι κακό στον διαιτητή. Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε σφάλμα επικοινωνίας. Η λέξη που είπα είναι κάτι αντίστοιχο του ισπανικού «joder» και η παρερμηνεία του μας ανάγκασε να μείνουμε με παίκτη λιγότερο. Δεν ήταν προσβολή, απλώς ήταν μια έκφραση προς τον εαυτό μου».

🚨 Jude Bellingham: “I didn’t say anything bad to the referee. It’s clear that there was a communication error”.

“It’s an expression like Spanish one ‘joder’… and the consequence is that he left us with one less player”.

“It’s not an insult, it was an expression for myself”. pic.twitter.com/o51js7RGj1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2025